افتتحها ميدو وصلاح جعلها "عادة".. تريزيجيه يكرر الثنائيات المصرية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بثنائية مصرية بقدمي الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" أنعش أستون فيلا آماله في البقاء بين الكبار، وأكد نجم المنتخب المصري أنه لم يكن ضيف شرف في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتغلب أستون فيلا على ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر "بريميرليج" ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق أربع نقاط خلف أقرب المراكز التي تضمن النجاة من الهبوط.

ووقع تريزيجيه على هدفه الخامس في بريميرليج، كما سجل ثنائيته المسابقة الإنجليزية، منذ انضمامه لفريق أستون فيلا مطلع الموسم الحالي، بعد تجربتين مميزيتين بقميصي رويال موسكرون البلجيكي وقاسم باشا التركي.

أصبح تريزيجيه رابع لاعب مصري يسجل "ثنائية" في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أحمد حسام "ميدو" نجم توتنهام هوتسبر الأسبق، عمرو زكي نجم ويجان أتلتيك الأسبق ومحمد صلاح هداف ليفربول الحالي.

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كان ميدو أول المصريين الذين سجلوا ثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما هز شباك بورتسموث، وقاد توتنهام للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالجولة 26 من عمر موسم 2004/2005، في مواجهته الأولى بقميص فريق العاصمة الإنجليزية، الذي لعب له معارًا من صفوف روما الإيطالي في ذلك الوقت، قبل انتقاله نهائيًا في الموسم التالي.

بعد ثلاثة أعوام، انتقل عمرو زكي مهاجم الزمالك إلى صفوف ويجان اتلتيك على سبيل الإعارة، وافتتح موسم 2008/2009 بشكل مبهر، وشهدت انطلاقته تسجيل ثنائيتين، قادت الأولى فريقه لاكتساح هال سيتي 5-0 في الجولة الثالثة، بينما سجل هدفين في المباراة التي خسرها ويجان أمام ليفربول بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة.

محمد صلاح جعل الثنائيات المصرية أمرًا معتادًا في بريميرليج، خاصة في تجربته الثانية بقميص ليفربول، والتي بدأت في موسم 2017/2018 بعد تجربة لم تكن موفقة بقميص تشيلسي.

سجل صلاح الذي تُوج بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين 11 ثنائية خلال ثلاثة مواسم، وتجاوز الثنائية في مواجهتين إضافيتين، فسجل رباعية في شباك واتفورد "سبور هاتريك" في الجولة الحادية والثلاثين من عمر موسم 2017/2018، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث، بالجولة السادسة عشرة من عمر موسم 2018/2019.

وهز صلاح شباك كل من ويست هام، ساوثامبتون "مرتين"، ستوك سيتي، ليستر سيتي، توتنهام هوتسبر، كريستال بالاس، هدرسفيلد تاون، أرسنال، واتفورد وبرايتون بثنائيات في الدوري الإنجليزي الممتاز.