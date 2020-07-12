مورينيو يتفوق.. توتنهام يفرض سيطرته على لندن بضرب مدافع آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرض فريق توتنهام كلمته في ديربي لندن بعد الفوز على غريمه آرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "توتنهام" في إطار الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من تقدم آرسنال بالنتيجة، إلا أن توتنهام انتفض واستطاع الرد مرتين ليخرج "السبيرز" من اللقاء بالحصول على النقاط الثلاث.

آرسنال تقدم في النتيجة وتحديدًا في الدقيقة 16 عبر لاعبه لاكازيت بهدف رائع، لكن توتنهام رد سريًعا عبر نجمه الكوري الجنوبي سون في الدقيقة 19، لينتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

وفي الدقيقة 81، منح المدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد نقاط المباراة لصالح فريقه توتنهام بتسجيله الهدف الثاني في المباراة بعد عرضية من سون.

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هذه النتيجة جعلت توتنهام يقترب خطوة من المراكز الأوروبية، حيث أصبح رصيد "السبيرز" 52 نقطة في المركز الثامن، في المقابل، تعقدت مهمة آرسنال من أجل بطاقة أوروبية بالتراجع للمركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وأصبح الفارق بين توتنهام وشيفيلد - سابع الترتيب - نقطتين فقط قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري الإنجليزي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في المقابل يشارك أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع في مسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليج".

ومن المقرر أن يواجه توتنهام في الجولات الثلاث المقبلة كل من :(نيوكاسل - ليستر سيتي - كريستال بالاس)، في المقابل سيلعب آرسنال ضد كل من (ليفربول - أستون فيلا - واتفورد).

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