الجارحي يدعم الخطيب برسالة قوية

أعلن محمد الجارحي عضو مجلس النادي الأهلي دعمه لرئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل ألفاظ خارجة ضده ومنسوب لرئيس الزمالك مرتضى منصور. وكتب الجارحي عبر صفحته بموقع فيسبوك:" محمود الخطيب كان وسيظل قدوة ومثل في الأخلاق الرفيعة والإخلاص والانتماء للوطن.. وصورة مشرفة لمصر أمام العالم بمشواره الرياضي لاعبا وإداريا، وأي مواطن مصري يتمنى أن يصبح ابنه مثل محمود الخطيب". لاعبا وإداريا، وأي مواطن مصري يتمنى أن يصبح ابنه مثل محمود الخطيب". وأضاف:" مصر دولة قانون ومؤسسات ورجالها شرفاء أشداء.. وأتعجب كيف يقول أحدهم أن مصر دولة لا يوجد بها رجل.. رغم أنه الأكثر خبرة برجالها".

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