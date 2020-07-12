كشف طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، عن حقيقة دخول الأهلي والزمالك في مفاوضات مع لاعبي فريق الشواكيش. وأكد طارق سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي والزمالك بفاوضونا ونمتلك أكثر من لاعب جيد بالفريق ". عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي والزمالك بفاوضونا ونمتلك أكثر من لاعب جيد بالفريق ". وأوضح: "الأهلي يقترب من التعاقد مع أحد لاعبي الترسانة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وأرفض الكشف عن الإسم بسبب اقتراب الصفقة من الانتقال للأهلي خلال الأيام المقبلة ".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الترسانة: الأهلي يفاوض أحد لاعبينا وحسم الصفقة خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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