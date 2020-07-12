شاهد.. مهارات وأهداف حاوي الترسانة المرشح للانضمام إلى الأهلي

اقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة " أحد أندية مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "، بقوة من الانضمام لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم الجديد. وأكد مصدر داخل الشواكيش في تصريحات خاصة لـ الوفد أن اللاعب هو وليد فوزي صانع ألعاب الفريق الملقب بـ "الحاوي" . تصريحات خاصة لـ الوفد أن اللاعب هو وليد فوزي صانع ألعاب الفريق الملقب بـ "الحاوي" . وأشار المصدر إلى أن صاحب الـ23 عاماً اقترب بقوة من الانضمام لصفوف النادي الأهلي ولكن يتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة . بقوة من الانضمام لصفوف النادي الأهلي ولكن يتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة . وليست هذه المرة الأولي التي دخل فيها الأهلي في مفاوضات مع الترسانة لضم اللاعب، حيث طلب ضمه الموسم الماضي ولكن الصفقة فشلت بسبب تدخل أحد أندية الدوري الممتاز .

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