النصر السعودي يقدم عرضًا لضم عبد الفتاح عسيري

ترغب إدارة نادى النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت في التعاقد مع عبد الفتاح عسيري جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ينتهي عقد عبدالفتاح عسيري مع أهلي جدة يوم الخميس القادم، مع وجود أنباء قوية عن رفض اللاعب التجديد، وتلقيه عروضًا من كبار الأندية السعودية الهلال والنصر.

وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة

نادي النصر برئاسة صفوان السويكت ستقدم عرضًا رسميا إلى عسيري، يوم الخميس القادم فور دخوله الفترة الحرة.

وأشارت التقارير إلى أن عرض النصر الذي سيتم تقديمه رسميًا إلى عسيري يوم الخميس القادم سيكون لمدة 3 سنوات، وبقيمة 20 مليون ريال.

Advertisements

يسعي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق وإدارة النصر لإتمام

صفقة عسيري رسميًا.

انصم عبد الفتاح عسيري صاحب ال ٢٦ عاما إلى صفوف الاهلى السعودي موسم ٢٠١٦ قادما من نادي اتحاد جدة.

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة.