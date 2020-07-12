تشكيل نابولي أمام ميلان .. إنسيني في الهجوم

أعلن المدير الفني إيفان جينارو جانوزو تشكيل نابولي أمام ميلان في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 في إطار مواجهات الأسبوع الـ 32 من بطولة بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم . وجاء تشكيل نابولي أمام ميلان كالأتي : حارس المرمى: أوسبينا خط الدفاع: روي - كوليبالي - Advertisements ماكسيموفيتش - دي لورينزو ماكسيموفيتش - دي لورينزو خط الوسط: فابيان - لوبوتكا - زيلينسكي الهجوم: إنسيني - ميرتنز - كاليخون يدخل ميلان المباراة محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يدخل نابولي اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 51 نقطة .

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