تشكيل ميلان أمام نابولي .. إبراهيموفيتش في الهجوم

أعلن المدير الفني ستيفانو بيولي عن تشكيلة فريق أي سي ميلان الأساسية التي سيخوض بها مواجهة نابولي والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 في إطار مواجهات الأسبوع الـ 32 من بطولة الـ 32 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم . وجاء تشكيل ميلان أمام بابولي كالأتي : حارس المرمى: دوناروما خط الدفاع: كونتي - كايير - Advertisements رومانيولي - ثيو رومانيولي - ثيو خط الوسط: كيسي - بن ناصر - باكيتا - هاكان – ريبيتش في الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش . يدخل ميلان المباراة محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يدخل نابولي اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 51 نقطة .

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