تدريبات بدنية خفيفة في نهاية مران الزمالك اليوم

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على قيام اللاعبين بتدريبات بدنية خفيفة وإطالات عقب نهاية المران اليوم وذلك لفك العضلات . وإطالات عقب نهاية المران اليوم وذلك لفك العضلات . وأشرف كارتيرون على تنفيذ اللاعبين للبرنامج البدني. كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

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