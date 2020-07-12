حراس مرمى الزمالك يشاركون في التقسيمة بمران اليوم

حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي مشاركة الحراس الأربعة للفريق محمود عبدالرحيم جنشومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي في تقسيمة الفريق اليوم بالمران.
جاء ذلك للاطمئنان والتأكد من جاهزية حراس الزمالك للفترة المقبلة.
كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.
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