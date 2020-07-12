نقدم لكم أهداف مباراة ميلان ونابولي في الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “ميلان ونابولي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي كالشيو، على ملعب نادي نابولي “سان باولو”.

سيبدأ الثنائي “زلاتان إبراهيموفيتش وريبيتش” في خط هجوم ميلان ومن خلفهم صانع الألعاب الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو، بالاضافة إلى اللاعب البرازيلي الواعد “باكيتا”.

ويواصل النجم الجزائري “إسماعيل بناصر” المشاركة كأساسي مع ميلان للمباراة الـ 12 على التوالي منذ إيقافه عن لعب مباراة هيلاس فيرونا يوم 2 فبراير الماضي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

على الجهة الأخرى، سيحرس الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا مرمى نابولي، وسيقف أمامه ثنائي قلب الدفاع “خاليدو كوليبالي وماكسيموفيتش”.

وسيعتمد المدير الفني لفريق نابولي “جينارو جاتوزو” على الثلاثي كاييخون وإنسيني وميرتينز في الخط الأمامي للفريق.

إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة ميلان الأساسية:

فى حراسة المرمي (دوناروما).

خط الدفاع (كونتي – سيمون كاير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز).

وفى الوسط (إسماعيل بناصر – فرانك كيسييه – بيكيتا – هاكان تشالهان أوغلو – ريبيتش).

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ويقود خط الهجوم (زلاتان إبراهيموفيتش).

تشكيلة نابولي الأساسية :

فى حراسة المرمي (أوسبينا).

خط الدفاع (ماريو روي – خاليدو كوليبالي – ماكسيموفيتش – دي لورينزو).

فى الوسط (فابيان رويز – لوبوتكا – زيلينسكي).

ويقود خط الهجوم (كاييخون – ميرتينز – إنسيني).

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إليكم أهداف مباراة ميلان ونابولي في الدوري الايطالي

هدف التقدم لميلان 1-0

هدف تعادل نابولي 1-1

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