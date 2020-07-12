عاجل | تشكيلة ميلان الأساسية أمام نابولي في الدوري الايطالي “زلاتان يصطدم بكوليبالي”

أعلن المدير الفني الإيطالي “ستيفانو بيولي” تشكيلة ميلان الأساسية أمام نابولي في الدوري الايطالي، لحساب الجولة 32، والمقرر إقامتها على ملعب سان باولو مساء اليوم الأحد.
وسيبدأ الثنائي “زلاتان إبراهيموفيتش وريبيتش” في خط هجوم ميلان ومن خلفهم صانع الألعاب الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو، بالاضافة إلى اللاعب البرازيلي الواعد “باكيتا”.
ويواصل النجم الجزائري “إسماعيل بناصر” المشاركة كأساسي مع ميلان للمباراة الـ 12 على التوالي منذ إيقافه عن لعب مباراة هيلاس فيرونا يوم 2 فبراير الماضي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
على الجهة الأخرى، سيحرس الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا مرمى نابولي، وسيقف أمامه ثنائي قلب الدفاع “خاليدو كوليبالي وماكسيموفيتش”.
وسيعتمد المدير الفني لفريق نابولي “جينارو جاتوزو” على الثلاثي كاييخون وإنسيني وميرتينز في الخط الأمامي للفريق.
تشكيلة ميلان الأساسية
دوناروما
كونتي – سيمون كاير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز
إسماعيل بناصر – فرانك كيسييه
بيكيتا – هاكان تشالهان أوغلو – ريبيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
تشكيلة نابولي الأساسية:
أوسبينا
ماريو روي – خاليدو كوليبالي – ماكسيموفيتش – دي لورينزو
فابيان رويز – لوبوتكا – زيلينسكي
كاييخون – ميرتينز – إنسيني
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