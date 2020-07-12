سانت إيتيان يسعى للتعاقد مع يوسف بلايلي من أهلي جدة

دخل لاعب فريق أهلي جدة، الجزائري يوسف بلايلي، حسابات نادي سانت إيتيان الفرنسي، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما كشفت عنه تقارير فرنسية اليوم الأحد.

وذكر موقع “le10sport”، أن الأهلي السعودي سوف يسمح برحيل لاعب خط الوسط يوسف بلايلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، نظير الحصول على مبلغ 4 مليون يورو.

كما أكد الموقع الفرنسي الشهير، أن سانت إيتيان عرض على أهلي جدة إمكانية إبرام صفقة تبادلية، علاوة على دفع مبلغ مالي، من أجل التعاقد مع يوسف بلايلي.

وأوضح التقرير، أن سانت إيتيان يبحث عن تعزيز خط وسط الفريق في الموسم المقبل، والتقط مسئولو النادي الفرنسي، اللاعب الجزائري، خاصة في ظل رغبته في مغادرة الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

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وأشار إلى أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا، يجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء على الجناح الأيسر أو المهاجم الصريح، وكذلك في وسط الملعب كصانع ألعاب.

وبحسب التقرير، فأن إدارة نادي أهلي جدة، أعربت عن استعدادها للتفاوض على رحيل يوسف بلايلي.

وشارك اللاعب الجزائري البالغ من العمر 28 عامًا مع فريق الأهلي هذا الموسم في 18 مباراة، ساهم خلالهم في إحراز 8 أهداف.

وانضم بلايلي إلى الأهلي قادما من الترجي الرياضي التونسي، في صيف 2019 ويمتد عقده الحالي حتى 30 يونيو 2022.

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