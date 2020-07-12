دخل لاعب فريق أهلي جدة، الجزائري يوسف بلايلي، حسابات نادي سانت إيتيان الفرنسي، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما كشفت عنه تقارير فرنسية اليوم الأحد.
وذكر موقع “le10sport”، أن الأهلي السعودي سوف يسمح برحيل لاعب خط الوسط يوسف بلايلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، نظير الحصول على مبلغ 4 مليون يورو.
كما أكد الموقع الفرنسي الشهير، أن سانت إيتيان عرض على أهلي جدة إمكانية إبرام صفقة تبادلية، علاوة على دفع مبلغ مالي، من أجل التعاقد مع يوسف بلايلي.
وأوضح التقرير، أن سانت إيتيان يبحث عن تعزيز خط وسط الفريق في الموسم المقبل، والتقط مسئولو النادي الفرنسي، اللاعب الجزائري، خاصة في ظل رغبته في مغادرة الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.
وأشار إلى أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا، يجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء على الجناح الأيسر أو المهاجم الصريح، وكذلك في وسط الملعب كصانع ألعاب.
وبحسب التقرير، فأن إدارة نادي أهلي جدة، أعربت عن استعدادها للتفاوض على رحيل يوسف بلايلي.
وشارك اللاعب الجزائري البالغ من العمر 28 عامًا مع فريق الأهلي هذا الموسم في 18 مباراة، ساهم خلالهم في إحراز 8 أهداف.
وانضم بلايلي إلى الأهلي قادما من الترجي الرياضي التونسي، في صيف 2019 ويمتد عقده الحالي حتى 30 يونيو 2022.
..
كانت هذه تفاصيل خبر سانت إيتيان يسعى للتعاقد مع يوسف بلايلي من أهلي جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.