بث مباشر | شاهد ميلان ونابولي في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “ميلان ونابولي” ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 12-7-2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الايطالي “السيريا آ”.

تنقل مباراة “ميلان ونابولي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي كالشيو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي نابولي “سان باولو”.

ويحتل صاحب الأرض “نابولي” المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الخامس “روما” الذي فاز على “بيريشيا” بثلاثية نظيفة أمس السبت.

بينما يقبع “ميلان” في المركز السابع برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن خصمه الليلة وصاحب المركز الخامس “نابولي”، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثامن “ساسولو” الذي حقق مفاجئة كبيرة بإنتصاره على الوصيف “لاتسيو” بهدفين مقابل هدف وحيد.

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