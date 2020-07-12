بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان ونابولي في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ميلان ونابولي” ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 12 يوليو 2020 في الجولة الـ 32، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “ميلان ونابولي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي كالشيو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي نابولي “سان باولو”.

يستقبل ملعب “سان باولو” مباراة نارية بين “ميلان ونابولي”، خاصة وأن الفارق بين الفريقين هو نقطتين فقط في جدول ترتيب الدوري الايطالي، كما تحمل المباراة طابعًا خاصًا لمدرب نابولي “جينارو جاتوزو” حيث سيواجه فريقه السابق كلاعب ومدرب.

ويحتل صاحب الأرض “نابولي” المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الخامس “روما” الذي فاز على “بيريشيا” بثلاثية نظيفة أمس السبت.

بينما يقبع “ميلان” في المركز السابع برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن خصمه الليلة وصاحب المركز الخامس “نابولي”، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثامن “ساسولو” الذي حقق مفاجئة كبيرة بإنتصاره على الوصيف “لاتسيو” بهدفين مقابل هدف وحيد.

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يذكر ان اخر مواجهة بين “ميلان ونابولي” في السيري آ انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان سيرو” يوم 23 نوفمبر 2019.

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نابولي 1-1 ميلان

????️ملعب سان باولو (نابولي)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 32)

جارية الآن

بث مباشر ميلان نابولي لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأحداث مباراة ميلان نابولي على ملعب سان باولو لحساب الجولة 32 من السيري آ.

✅ كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية للتعرف على تفاصيل اللقاء أول بأول.

✍️ سيكون معكم “محمود ماهر” في تغطية هذا اللقاء الصعب

تشكيلة ميلان اليوم: دوناروما – كونتي – سيمون كاير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز – إسماعيل بناصر – فرانك كيسييه – بيكيتا – هاكان تشالهان أوغلو – ريبيتش – زلاتان إبراهيموفيتش

سيمون كاير رومانيولي ثيو هيرنانديز – إسماعيل بناصر فرانك كيسييه – بيكيتا هاكان تشالهان أوغلو ريبيتش – زلاتان إبراهيموفيتش تشكيلة نابولي اليوم: دافيد أوسبينا – ماريو روي – خاليدو كوليبالي – ماكسيموفيتش – دي لورينزو – فابيان رويز- لوبوتكا – زيلينسكي – كاييخون – ميرتينز – إنسيني.

????‍♂️ يُدير هذا اللقاء الحكم “لا بينا”

????‍♂️ فيديريكو لا بينا /36 عامًا/ أدار 3 مباريات لفريق نابولي هذا الموسم، الأولى أمام سامبدوريا في الجولة 3 وانتهت بفوز نابولي 2-0.. والثانية أمام سبال في الجولة 9 وانتهت بالتعادل 1-1 .. والثالثة أمام سامبدوريا في الجولة 22 وانتهت بفوز نابولي 2-4.

????‍♂️ فيديريكو لا بينا ، أدار مباراة وحيدة لفريق ميلان هذا الموسم كانت أمام أتالانتا في الجولة 17 من الدوري الايطالي وانتهت بخسارة ميلان بنتيجة كارثية قوامها 5 أهداف دون رد..

????‍♂️ ???? هذا الحكم أشهر خمس بطاقات حمراء هذا الموسم، بطاقة في الجولة الأولى من السيري آ بمباراة الإنتر وليتشي، وبطاقة في مباراة يوفنتوس وفيرونا بالجولة 4، والثالثة في مباراة بارما وتورينو بالجولة 6، والرابعة في الجولة 27 خلال مباراة فيورنتينا وبريتشيا والتي شهدت اشهاره ل 8 بطاقات صفراء… أما البطاقة الحمراء الخامسة له فكانت في مباراة كالياري وأتالانتا بالجولة 30 يوم 5 يوليو الجاري.

1″ ???? صافرة بداية اللقاء..

5″ الكرة في وضعية آمنة الآن، لا توجد هجمات على كلا المرميين في الدقائق الخمس الأولى..يقظة من دفاع ميلان.

10″ بعد أول عشر دقائق الأفضلية لنابولي…استحواذ وقدرة على تدوير الكرة من قدم لقدم، ولعب بعصبية من جانب ميلان.

14″ أوووووووه…إنقاذ رائع رائع من حارس ميلان دوناروما.. ميرتينز يمر من كونتي وباكيتا على الرواق الأيسر لنابولي ويسدد بباطن القدم اليمنى على أقصى يسار الحارس الذي تفطن لها وأبعدها بأطراف أصابعه.

18″ أووووووه…إنسيني يسدد من جديد لكن من على خط الـ 18 ترتطم في القائم الأيسر.. والحكم يُبطل مفعول الهجمة بداعي تسلل ميرتينز عند تمريره للكرة إلى إنسيني.

19″ ???? أووووووووه…تمريرة رووووعة من ميرتينز داخل منطقة الجزاء نحو كاييخون الذي سدد من لمسة واحدة بكل أريحية، لكن كرته ذهبت سهلة في يد دوناروما..

20″ ⚽️ جووووووووووووووول…هدف عكس سير اللعب لصالح ميلان من نصيب تيو هيرنانديز بعد تمريرة جميلة من ريبيتش داخل منطقة الجزاء، الهدف السادس لتيو هيرنانديز هذا الموسم.

23″ بوووووووووووووم…زيلينسكي يصوب كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى..تمر جوار القائم الأيسر لحارس ميلان بحوالي ياردة.. لم يضغط أي لاعب من ميلان على زيلنسكي وهو يُحضر ويستعد للتصويب!! رعونة كبيرة من قلبي الدفاع.

32″ لا تزال أفضلية نابولي طاغية ، لكن يعيبه انهاء الفرص أمام المرمى!

34″ جووووووووووووول…هدف مُستحق لفريق نابولي ، التعادل 1/1 عن طريق دي لورينزو.

35″ جيوفاني دي لورينزو تابع تمريرة عرضية أرسلها “إنسيني” سقطت من يد الحارس جانلويجي دوناروما داخل منطقة الستة ياردات، ليودعها في الشباك دون عناء..هدف مستحق وإن كان جاء بطريقة غريبة.

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