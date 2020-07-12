توتنهام يُنهي أحلام آرسنال في مركز متقدم بالدوري الانجليزي ويتوج بطلاً لديربي لندن

تُوج توتنهام هوتسبير بطلاً لديربي شمال لندن بعدما تغلب على ضيفه ارسنال بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاحد 12 يوليو 2020، على ملعب توتنهام الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وبخسارة ارسنال اليوم تلقت حظوظه في اقتناص أحد المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم، وتجمد رصيده الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الانجليزي، عند 50 نقطة في المركز التاسع، في حين رفع توتنهام رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن.

بداية قوية لأصحاب الملعب

بدأت المباراة بهجوم مباغت من جانب توتنهام، الذي كاد أن يفتتح التسجيل في وقت مبكر عن طريق لوكاس مورا، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء في الثواني الأولى من عمر اللقاء، لكن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أرسنال تصدى لها ببراعة.

وتبادل كلا الفريقين الهجمات السريعة، قبل أن يهدر شكودران موستافي فرصة لأرسنال في الدقيقة الثامنة، حينما تلقى تمريرة من سيبايوس وسدد ضربة رأس لكنها لم تكن متقنة، لتخرج الكرة بعيدا عن المرمى.

ورد توتنهام بهجمة سريعة في الدقيقة العاشرة، حيث أرسل لوكاس مورا تمريرة بينية لهاري كين خلف المدافعين، لينفرد بالمرمى ويحاول التسديد من فوق مارتينيز، الذي أمسك بالكرة.

وأضاع أرسنال فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 12، حيث قاد هيكتور بيليرين هجمة من الجانب الأيمن، وأرسل تمريرة عرضية أرضية مرت بجانب قدم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج ولكن وصلت لكيران تيرني على الجانب الأيسر الذي سدد مباشرة ولكن بعيدة عن المرمى.

ارسنال يفتتح التسجيل

وجاءت الدقيقة 16 لتشهد هدفا لمصلحة أرسنال عن طريق أليكسندر لاكازيت، الذي تلقى تمريرة من جرانيت تشاكا، وأطلق قذيفة صاروخية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

ولم يهنأ أرسنال بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك توتنهام التعادل في الدقيقة 19 عبر لاعبه سون هيونج مين، فمن خطأ مشترك بين مدافعي أرسنال سياد كولاسينيتش وديفيد لويز استغله المهاجم الكوري الجنوبي وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد من فوق مارتينيز داخل الشباك.

وكاد بن دافيز أن يعيد التقدم لتوتنهام من جديد في الدقيقة 31، حينما سدد من على حدود المنطقة، غير أن الكرة ارتدت من العارضة، ليرد أرسنال بهجمة سريعة في الدقيقة التالية انتهت بتمريرة مقوسة من نيكولا بيبي من خارج المنطقة، مرت بجوار القائم الأيسر.

وحصل أرسنال على ركلة حرة مباشرة من مكان مميز في الدقيقة 39 لينفذها أوباميانج، ولكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل، فيما سدد بيبي تصويبة زاحفة من داخل المنطقة، ذهبت سهلة لأحضان الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام.

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ولم تمر سوى دقيقتين، حتى سدد لوكاس مورا قذيفة من خارج المنطقة ارتدت من جسد موستافي لخارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

واصل كلا الفريقين نشاطهما الهجومي مع بداية الشوط الثاني، حيث أرسل سون هيونج مين الكرة لداخل المنطقة في الدقيقة 50، لكن مارتينيز كان في الموعد، فيما أرسل أوباميانج تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل المنطقة في الدقيقة 56، ولكن شتتها بن دافيز قبل وصولها لبيبي.

ووقف القائم الأيسر لمرمى توتنهام حائلا دون تسجيل أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 59، بعدما تصدى لتسديدة من داخل المنطقة عن طريق أوباميانج.

وانحصر اللعب نسبيا في منتصف الملعب في ظل استجواذ متبادل على الكرة، قبل أن تشهد الدقيقة 70 فرصة لتوتنهام عن طريق هاري كين، الذي راوغ موستافي من على يسار منطقة الجزاء ثم توغل داخل المنطقة ومرر الكرة لسون ولكن مارتينيز أمسك الكرة ببراعة.

في المقابل، سدد (البديل) بوكايو ساكا تصويبة قوية من على حدود المنطقة الدقيقة 71، لكن تصدى دفاع توتنهام للكرة، في حين سدد أوباميانج تصويبة مقوسة من على حدود المنطقة في الدقيقة 79، أبعدها لوريس باقتدار.

ونشط توتنهام في الدقائق الأخيرة، حيث أرسل مورا كرة بينية لكين خلف المدافعين في الدقيقة 80، ليسدد النجم الإنجليزي الدولي من داخل المنطقة، غير أن مارتينيز تصدى للكرة.

وبعد مرور دقيقة واحدة، أضاف توبي الديرفيريلد الهدف الثاني لتوتنهام، فمن ركلة ركنية للفريق الأبيض من جهة اليسار، أرسل سون الكرة لمنطقة الجزاء، قابلها اللاعب البلجيكي بضربة رأس قوية، واضعا الكرة على يسار مارتينيز داخل الشباك.

وحاول أرسنال تسجيل هدف التعادل وحصد نقطة وحيدة على الأقل، ولكن باءت محاولات لاعبيه بالفشل، ليتلقى الفريق الملقب بـ(المدفعجية) خسارته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي.

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