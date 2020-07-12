إيبار يهزم إسبانيول المتعثر ويقترب من ضمان البقاء



هزم إيبار مضيفه إسبانيول أول الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية وأمن استمراره في الليغا لموسم إضافي بدرجة كبيرة.



حسم إيبار موقعته المهمة على أرض إسبانيول 2-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجّل ثنائية إيبار نجمه إيدو إكسبوسيتو من ركلة جزاء (25) ومن متابعة لركلة جزاء أهدرها (36).



وعزّز إيبار حظوظه في البقاء بتجاوز منافسه الهابط منذ الجولة الفائتة، إذ رفع الفائز رصيده إلى 39 نقطة بفارق سبع نقاط عن مايوركا الثامن عشر والذي تبقى له ثلاث مباريات.

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