وولفرهامبتون يحرم إيفرتون من المشاركة الأوروبية بهزيمة قاسية



استعاد فريق وولفرهامبتون المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفوزه على ضيفه إيفرتون 3-0 اليوم الأحد، في الجولة 35 من المسابقة.



وسجل أهداف وولفرهامبتون راؤول خيمينز في الدقيقة 45+2، ولياندير ديندونكير في الدقيقة 46 ودييجو جوتا في الدقيقة 74.



ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 55 نقطة واستعاد المركز السادس، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوربي، وهو المركز الذي فقده أمس لمصلحة شيفيلد يونايتد بعد تغلبه على تشيلسي 3-0.



في المقابل، توقف رصيد إيفرتون عند 45 نقطة في المركز الـ11، ليفقد الفريق بشكل رسمي أي فرصة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.



وهذا الفوز هو الـ14 لوولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 8 مباريات والتعادل في 14، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الـ14 لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في 9.





وفي مباراة أخرى تمكن المصري محمود حسن تريزيجيه، من تسجيل ثنائية، قاد بها أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس (2-0)، اليوم الأحد، ومنح أول انتصار في البريميرليج منذ آخر فوز على واتفورد (2-1) في يناير/كانون الثاني الماضي.



وبذلك، أنهى تريزيجيه لعنة أهدافه التي طاردت أستون فيلا، منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2019.



وقبل المباراة، سجل تريزيجيه 3 أهداف في 3 مواجهات، شهدت خسارة فريقه أمام ليفربول وولفرهامبتون وتشيلسي، بنتيجة واحدة (1-2).



ولأول مرة، ينجح أستون فيلا في الفوز بمباراة يهز فيها اللاعب المصري الشباك بالبريميرليج.



وبات تريزيجيه ثاني هدافي فريقه هذا الموسم في المسابقة برصيد 5 أهداف، وبفارق هدفين خلف زميله جاك جيريليش.



المصدر: وكالات