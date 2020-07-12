رياضة | نجم برشلونة مطلوب في الدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مطلوب في الدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه من المتوقع أن ينتقل الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة الإسباني إلى أحد أندية الدوري الأمريكي.

وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن إنتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الكرواتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الشبكة العالمية أن الإحتمالات متاحة وذلك على الرغم من تصريحات راكيتيتش في وقت سابق أكد فيها رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة لفترة طويلة.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن راكيتيتش يمتلك عقدًأ مع برشلونة حتى صيف 2021 وربما يرغب النادي الكتالوني في بيعه في الصيف الحالي لكي لا يرحل مجاناً بعد عام.