رياضة | الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يتدخل لحسم صفقة دبابة إفريقيا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التدخل لحسم صفقة مفاجأة للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب المارد الأحمر منذ فترة في التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الصيف المقبل.

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وتواصل مسئولو الأهلي مع موليكا ووكيل أعماله ورحب اللاعب بشكل كبير جدا للانضمام إلى الفريق الأحمر في الموسم المقبل ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة نادي مازيمبي.

والصعوبة التي تواجه النادي الأهلي في حسم صفقة موليكا هو رفض رئيس النادي لفكرة بيعه لأي نادي داخل قارة إفريقيا ويفضل بيعه إلى أحد أندية أوروبا.

وينوي محمود الخطيب التواصل بنفسه مع رئيس نادي مازيمبي في الأياك القليلة القادمة وقيادة مفاوضات ضم موليكا في الصيف المقبل.