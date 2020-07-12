رياضة | رامي إبراهيم يُجدد تعاقده مع زعيم الثغر لـ" موسمين "

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رامي إبراهيم يُجدد تعاقده مع زعيم الثغر لـ" موسمين " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة رامي إبراهيم لاعب ارتكاز المنتخب الوطني و أحد أفضل اللاعبين بمصر بهذا المركز لمدة موسمين أضافيين.

ووافق اللاعب على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور رئيس النادي السكندري، وحازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد و الذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2021-2022 .

و يحرص مجلس إدارة الإتحاد على تمديد التعاقد مع جميع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة أحمد مرعى المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة

ومن جانبه أشار اللاعب أنه أحد أبناء هذا النادي العريق و أعرب عن سعادته بتجديد تعاقده مع سلة زعيم الثغر ، و أكد أنه سيبذل كل الجهد هو و زملائه نجوم الفريق لتحقيق المزيد من البطولات .