رياضة | باريس سان جيرمان يكتسح لوهافر بتسعة أهداف وديًا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يكتسح لوهافر بتسعة أهداف وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكستح فريق باريس سان جيرمان فوزًا نظيره لوهافر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بنتيجة 9-0 في أول مباراة للعملاق الباريسي بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بخمسة أهداف، حيث تقدم ماورو إيكاردي بالهدفين الأول والثاني في الدقائق 7 و19، قبل أن يضيف نيمار الهدف الثالث في الدقيقة 21، ثم أحرز كيليان مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 28، ثم عاد نيمار ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والخامس لباريس في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.

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وفي الشوط الثاني، قام المدرب توماس توخيل بتغيير تشكيلة الشوط الأول تمامًا، ومن ثم واصل باريس سان جيرمان مهرجان الأهداف عن طريق إدريسا جاي الذي أحرز الهدف السادس في الدقيقة 50، ثم أحرز الإسباني بابلو سارابيا الهدف السابع لباريس في الدقيقة 52، ثم سجل أرنود كاليموندو الهدف الثامن في الدقيقة 58، قبل أن يعود سارابيا ليسجل هدفه الثاني والتاسع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 60.

وتأتي ودية لوهافر هي المباراة الأولى لباريس سان جيرمان من بين ثلاث مباريات ودية سيخوضها قبل خوض نهائي كأس فرنسا ضد سانت إيتيان ونهائي كأس الرابطة الفرنسية ضد ليون، ومواجهة أتالانتا في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل.