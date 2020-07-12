رياضة | تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من الزمالك بشأن لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد نادي الزمالك لإتخاذ تحرك جديد بشأن أحقية النادي في لقب نادي القرن الإفريقي الحقيقي في القرن العشرين.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن منذ عدة أيام عن توثيق لقب نادي القرن الإفريقي الحقيقي كعلامة تجارية خاصة بنادي الزمالك لدى وزارة التموين.
وأكد أحد المسئولين في نادي الزمالك أن النادي قام بهذا التحرك ليثبت للجميع فقط أنه لن يترك حقه في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي.
كما أشار المسئول بنادي الزمالك أن النادي أعد ملف كامل وسيقدم إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد أكد أنه لم يتلقى أي خطابات رسمية من نادي الزمالك بمطالبة النادي بأحقيته في لقب نادي القرن الإفريقي.