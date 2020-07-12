اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة يصرف النظر عن نيمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يصرف النظر عن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن صفقة إنتقال البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة برشلونة تخلت عن فكرة التعاقد مع نيمار كما حثّت الصحيفة الإسبانية وسائل الإعلام وكذلك الفريق الكتالوني على عدم الحديث عن إمكانية عودة النجم البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة غير قادر على التعاقد مع نيمار الباغ من العمر 28 عاماً في الصيف الحالي بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني بسبب تفشي وباء .

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت أدعت بأن نيمار توصل لإتفاق مع باريس سان جيرمان على تسهيل عملية إنتقاله إلى برشلونة بشرط أن يقدم النجم البرازيلي كل ما لديه لقيادة باريس سان جيرمان للتتويج ببطولة .

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا