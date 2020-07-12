رياضة | تقسيمة قوية بمران الزمالك في برج العرب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تقسيمة قوية بمران الزمالك في برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي علي عمل تقسيمة استمرت نصف ساعة في نصف الملعب بمشاركة جميع اللاعبين وذلك خلال مران الفريق اليوم. وشهدت التقسيمة حماسا شديدا بين اللاعبين ، كما حرص كارتيرون على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لمنح اللاعبين الفرصة لالتقاط الأنفاس والراحة للحفاظ عليهم بدنيا. كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

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