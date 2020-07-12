رياضة | توتنهام يسقط آرسنال 2-1 في قمة مثيرة بالبريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر توتنهام يسقط آرسنال 2-1 في قمة مثيرة بالبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوز ثمين على نظيره آرسنال بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمتعلى ملعب الأول مساء اليوم الأحد، في قمة لقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية توتنهام كل من هيونج مين سون (19) وتوبي ألديرفيريلد (81)، بينما سجل هدف آرسنال الوحيد ألكسندر لاكازيت (16).

افتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 16 بصاروخية من على حدود منطقة الجزاء عبر لاكازيت، سكنت شباك الحارس لوريس.

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ولم يتأخر الرد من توتنهام، بعدما أخطأ كولاسيناك في تمرير الكرة للوراء تجاه لويز، ليفتكها سون وينفرد بمارتينيز ويسدد كرة ساقطة سكنت الشباك في الدقيقة 19.

وتمكن توتنهام من خطف الهدف الثاني في الدقيقة 81، بعدما أرسل سون عرضية من تلك الركلة الركنية، ارتقى لها ألديرفيرلد مسددًا رأسية متقنة سكنت الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 52 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 50 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع.