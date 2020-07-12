رياضة | عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تحدي جديد، بخصوص تعليق التعاقدات الخاصة بالابيض على المستوى المحلي والإفريقي.

واكدت بعض التقارير الإعلامية المغربية على تقدم نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، أرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يطلب فيه منع الزمالك من إبرام أي صفقات جديدة أو تعاقدات، بسبب تأخر الزمالك في دفع المستحقات المتأخرة لنادي الدفاع الحسني الجديدي في صفقة اللاعب حميد أحداد.

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وقد اعار مجلس إدارة نادي الزمالك المغربي حميد احداد إلى صفوف الرجاء المغربي لمدة موسم واحد، دون سداد الأبيض لنسبة الدفاع الجديدي.

ومن المقرر أن يعود أحداد لصفوف الزمالك مرة أخرى عقب نهاية فترة إعارته للفريق المغربي، في ظل رغبة كارتيرون بالاعتماد عليه في القلعة البيضاء.