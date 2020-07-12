رياضة | تريزيجيه رجل المواقف الصعبة مع أستون فيلا هذا الموسم (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه رجل المواقف الصعبة مع أستون فيلا هذا الموسم (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادى أستون فيلا الإنجليزي فى خطف الأنظار له بأول مواسمه فى الملاعب الإنجليزية بعد أن انتقل لصفوف الفيلانز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من نظيره نادى قاسم باشا التركي بمبلغ قدره 11 مليون جنيه إسترليني.

وتألق اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مع فريقه أستون فيلا فى موسمه الأول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث نجح فى تسجيل أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم فى شباك أبطال الدوري ليفربول بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام، وكان ثاني أهدافه أمام نادى تشيلسي فى المباراة التي جمعت بين البلوز أمام استون بملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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وجاءت ثالث أهداف تريزيجيه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " أمام فريق والفرهامبتون فى ديربي مدينة برمنجهام بينما نجح اللاعب الدولي المصري فى تسجيل هدفين اليوم الأحد ليقود فريقه لفوز مهم على حساب نظيره نادى أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليصل الي الهدف الخامس مع الفيلانز هذا الموسم بالبريميرليج بينما صنع هدفا واحدا أمام بيرنلي بالمباراة التي انتهت بين الفريقين بنتيجة 2 / 2.

وفى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية نجح تريزيجيه فى صناعة هدفا أمام ليفربول بمباراة ربع نهائي البطولة بينما سجيل هدفاً قاتلا فى شباك نادي ليستر سيتي من صناعة اللاعب الدولي المصري أحمد المحمدي بمباراة نصف نهائي البطولة ليقود الفريق للصعود الي المباراة النهائية التي جمعت بين الفلانز أمام نادي مانسشتر سيتي على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وانتهت بفوز الأخير باللقب.