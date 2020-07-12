رياضة | تريزيجيه رجل المواقف الصعبة مع أستون فيلا هذا الموسم (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه رجل المواقف الصعبة مع أستون فيلا هذا الموسم (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادى أستون فيلا الإنجليزي فى خطف الأنظار له بأول مواسمه فى الملاعب الإنجليزية بعد أن انتقل لصفوف الفيلانز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من نظيره نادى قاسم باشا التركي بمبلغ قدره 11 مليون جنيه إسترليني.
وتألق اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مع فريقه أستون فيلا فى موسمه الأول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث نجح فى تسجيل أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم فى شباك أبطال الدوري ليفربول بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام، وكان ثاني أهدافه أمام نادى تشيلسي فى المباراة التي جمعت بين البلوز أمام استون بملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت ثالث أهداف تريزيجيه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " أمام فريق والفرهامبتون فى ديربي مدينة برمنجهام بينما نجح اللاعب الدولي المصري فى تسجيل هدفين اليوم الأحد ليقود فريقه لفوز مهم على حساب نظيره نادى أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليصل الي الهدف الخامس مع الفيلانز هذا الموسم بالبريميرليج بينما صنع هدفا واحدا أمام بيرنلي بالمباراة التي انتهت بين الفريقين بنتيجة 2 / 2.
وفى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية نجح تريزيجيه فى صناعة هدفا أمام ليفربول بمباراة ربع نهائي البطولة بينما سجيل هدفاً قاتلا فى شباك نادي ليستر سيتي من صناعة اللاعب الدولي المصري أحمد المحمدي بمباراة نصف نهائي البطولة ليقود الفريق للصعود الي المباراة النهائية التي جمعت بين الفلانز أمام نادي مانسشتر سيتي على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وانتهت بفوز الأخير باللقب.