رياضة | مران الأهلي| فايلر يركز على الجانب الخططي وسمير يؤدي تدريبات خاصة في التتش

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| فايلر يركز على الجانب الخططي وسمير يؤدي تدريبات خاصة في التتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة تنسيقية مع الجهاز المعاون له، على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي.

وأعلن الجهاز الفني عن برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة، الذي يتضمن مواجهة سموحة وديًّا يوم ٢٣ يوليو الجاري على ملعب التتش.

وشهد مران الفريق، الذي أقيم اليوم، التركيز على تدريبات الكرة والجانب الخططي من خلال التقسيمة وتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الجانب الخططي في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص فايلر على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال مباريات الدوري الممتاز والمرحلة المقبلة بشكل عام، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.

وتحدث فايلر مع اللاعبين أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات.

كما خصص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، أشرف عليها ديفيد سيزا، المدرب العام.

جاء ذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه بأوامر الجهاز الفني، مساء اليوم على ملعب التتش للتحضير للمرحلة المقبلة.

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وأجرى فايلر تقسيمة بعرض الملعب بمشاركة حارسين، وشهدت حماسًا كبيرًا من اللاعبين، وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين أكثر من مرة خلال المران لتصويب الأخطاء.

من ناحية أخرى أدى سعد سمير لاعب الفريق، جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على متابعة البرنامج التأهيلي الخاص بسعد سمير والاطمئنان على حالته.

وكان سعد سمير قد أجرى جراحة في وتر أكيليس، بعد تعرضه لإصابة مع الفريق، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وخاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير رباعي حراسة المرمى بالفريق، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واشتمل مران الرباعي على التصويب والتركيز على العرضيات، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.