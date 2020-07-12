رياضة | كارتيرون يضع برنامجًا خاصًا للاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يضع برنامجًا خاصًا للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي علي وضع برنامج خاص للاعبين للتدريب بالكرة خلال مرانهم اليوم بمعسكر برج العرب بالإسكندرية، مع تقسيم اللاعبين لمجموعتين والاعتماد علي اللمسة الواحدة. وقام كارتيرون بتكليف معاونيه في الجهاز الفني أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرءوف بمتابعة اللاعببن للاستفادة القصوى من المران. كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

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