رياضة | رمضان رجب لـ "الخليج 365 الرياضي": رحلت عن الزمالك بسبب التؤام.. محسن صالح تسبب فى عدم ضمى للمنتخب وعاملين غارب الأحق بالصعود للقسم الثانى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان رجب لـ "الخليج 365 الرياضي": رحلت عن الزمالك بسبب التؤام.. محسن صالح تسبب فى عدم ضمى للمنتخب وعاملين غارب الأحق بالصعود للقسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رمضان رجب فى حوار مع " الخليج 365 الرياضى " : رحلت عن الزمالك بسبب التؤام ومحسن صالح تسبب فى عدم ضمى للمنتخب وعاملين غارب الاجدر بالصعود للقسم الثانى

يملك رمضان رجب محمد، مهاجم نادى الزمالك، وغزل المحلة الأسبق، تجارب عديدة كلاعب، ومدير فني، على مدار سنوات طويلة، بمجال الساحرة المستدير، حتى سطر إسمه بحروف من ذهب، كواحد من أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب الصعيد، كما خاض تجارب احترافية مميزة.

أجرى مراسل "الخليج 365 الرياضي" حوارا مطولا، مع رمضان رجب، المدير الفني الحالي لفريق عاملين غارب، متصدر المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث، للحديث عن مسيرته الكروية في الملاعب، والتدريب، وسر رحيله عن الزمالك، وعدم ضمه للمنتخب الاول بجانب قيادته لعاملين غارب، للإقتراب من حلم الصعود للقسم الثاني بعد غياب ما يقرب من 9 سنوات .. وإليكم الحوار التالي ..

حدثنا عن بدايتك الكروية ؟

من مواليد محافظة الفيوم، عام 1979 البداية جاءت بصفوف نادى الفيوم الرياضي، وكنت ابلغ حينها 13 عام، وذلك تحت قيادة احمد عوض الله، وشاركت بمنتخب الصعيد مع المدرب سيد شحته، ومنخب مصر للناشئين تحت قيادة حلمي طولان، وانتقلت للعب لصفوف الزمالك بموسم 93 /94 .

ماهى ابرز محطاتك كلاعب ؟

خلال مسيرتى كلاعب لعبت باندية الفيوم، والزمالك، وغزل المحلة، وحرس الحدود، وطنطا، والمقاولون العرب، فى مصر ثم خضت تجربة احترافية بتركيا، باندية أنقرة جوجو، واستنطبول سبور .

من هم أبرز اللاعبين فى مشوارك ؟

أبرز اللاعبين بناشئين الزمالك، أحمد حسام " ميدو " وأيمن عبد العزيز، ومحمد ابو العلا، وعبدالواحد السيد، وطارق السعيد، وطارق السيد، وجمال حمزه واحمد عيد عبد الملك، ومع الفريق الاول زاملت، سامي الشيشيني، ومدحت عبدالهادي، و اسماعيل كوليبالي واسامه نبيه، ومحمد صبري، ووائل القباني، وعبدالحميد بسيوني، بجانب حسام عبد العال ومحمد حليم وأشرف ممدوح .

ما هو أصعب موقف حدث لك أثناء مسيرتك الكروية ؟

الأول يتمثل فى أنه بعد ابلاغى بانه تم قيدب فى قائمة الفريق الاول بنادى للزمالك، وقبل انتهاء القيد بأسبوع قام مسوؤلو الزمالك بالتعاقد مع التؤام حسام حسن، وابراهيم حسن، وكان لابد من خروج مهاجم من قائمة الفريق، وقام اسماعيل سليم بإبلاغى بإعارتي لاحدى الفرق بالكويت، ورفضت وبعدها رفضت الانضمام للاسماعيلي، وقمت بالانضمام لصفوف غزل المحلة تحت قيادة فاروق جعفر وغانم سلطان وهذا الامر كان من اصعب المواقف فى حياتى كلاعب .

فيما كان الموقف الثانى مع محسن صالح، حينما كان يتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وتعنت معي بعدما رفضت الانضمام لنادى الاسماعيلى فى عهده وحينها كنت اشارك بصفوف أنقرة جوجو، وكنت هدافا للفريق، ولم يتم ضمى للمنتخب وعدم الانضمام سبب علامات استفهام كبيرة خاصة فى ظل ضمه لمهاجمين لا يشاركون بصفوف الاسماعيلي، ورفض ضمى وكان الامر سيفرق كثيرا معى اذا ما تم ضمى للمنتخب .

متى وأين بدأت مشوارك التدريبي ؟

اتجهت للتدريب فور اعتزالي بموسم 2010 مع فريق مركز شباب الفيوم (الساحة) بدورى القسم الثالث، وبعدها توليت عدد من الاندية باالقسم الثالث، والثاني، ومنها سنورس، ومركز شباب ناصر، ومنية الحيط، و ابشواي، وأبوتيج بأسيوط، بجانب تدريب ابشواى وطامية بالدورى القسم الثانى، وأعنل الآن مدي ا غنيا لعاملين غارب، بالبحر الاحمر بالقسم الثالث.

ما هى التجربة الأنجح لك كمدرب ؟

استطيع القول بأننى حققت نجاح مع جميع الفرق، وأبرز تلك التجارب الناجحة كانت بفرق ابشواى وسنورس ومنية الحيط وعاملين غارب .

كيف ترى الفارق بين الأندية الشعبية وأندية الشركات ؟

الاختلاف بين أندية الشركات والشعبية، فى عالم كرة القدم أن الاندية الشعبية هى الافضل والاجمل لان كرة القدم للجمهور ولكن بيبقي الضغط هو الغبرز لأن الجماهير لا تتنازل عن الفوز، والنجاح، ولاعبين بنوعيه خاصة من تستطيع المشاركة بتلك الاندية، فيما تتميز اندية الشركات بالاستقرار والامكانيات ونوعية اللاعبين ايضا .

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ما هى أبرز الاختلافات التى تراها ما بين الدورى الممتاز والاقسام الأدنى ؟

هناك فوارق عديدة جدا واهمها الامكانيات المادية، والملاعب، وغيرها ولا يوجد وجه مقارنه الا فى حالات نادره، والفرق بين الدورى الممتاز والقسم الثانى والثالث كالفرق بين الدورى المصري والدوريات الأوربية .

حدثنا عن سر تفوق عاملين غارب واحتلاله قمة المجموعة الرابعة بالقسم الثالث ؟

اسرار تصدر عاملين غارب تكمن فى وجود منظومه متكاملة من مجلس ادارة على أعلى مستوي فى التعامل الاداري، ويعمل بإحترافية كبيرة، ومنظمه جدا بقيادة محمد القمبور، وهو أمر فارق كثيرا بنادى عاملين غارب خاصة فى ظل كونه رجل علي دراية كبيرة بالمجال الكروب، ويعمل بحنكه وفكر احترافي، ومعه مجلس ادارة متفاهم و جهاز فني، واداري، وطبي، يعملون بكل حب ونظام وكلنا على قلب رجل واحد، وتوافر لاعبين قمة فى الاخلاص، والعطاء، وبصفة عامة فان كرة القدم امكانيات وفكر واجتهاد وهو ما يكلل بالنجاح.

ما تقييمك لمستوى المنافسة بالمجموعة الرابعة ؟

مجموعة من اقوى المجموعات فى الصعيد، بل فى مصر، لانها تضم حوالي 9 فرق بتنافس على الصعود، بجانب أن المستوى الفنى متقارب جدا ويوجد بجميع الفرق لاعبين متميزين .

ما أبرز الفوراق القنية على صعيد المجال التدريب بين الدورى الممتاز والاقسام الاخرى ؟

الفوراق التدريب فى الدورى الممتاز تتمثل فى الامكانيات المادية فقط، لكن الفكر موجود في جميع الاقسام، وهناك العديد من المدربيين الشباب سيكون لهم شأن كبير بالدورى الممتاز فى المواسم القادمة .

لماذا انت بعيد عن العمل بنادى الزمالك ؟

نادى الزمالك ( بيتى ) وباذن الله اكيد ستتاح الفرصة، والوقت عن أكون متواجد بأروقة العمل به، لكن شخصيا مذ بدأت العمل بالتدريب وأنا أعمل بصفوف الفريق الاول، بجميع الفرق ولم أتولى فرق ناشيئن، وتلقيت أكثر من عرضرالعمل بقطاع الناشئين، لكن طموحي هو عن اصبح مدير فنى في الدورى الممتاز، وهذا حق مشروع لكل مدرب، وابناء الزمالك دائما وابدا متميزين تدريبيا وللحقيقة كل التحيه والتقدير للمستشار مرتضى منصور، علي الطفره الكبيره التى حدثت بنادى الزمالك وهو عمل يحسب له ولمجلس الادارة .

كيف ترى مشوار الزمالك محليا وافريقيا ؟

تعويض الفارق بين الاهلي والزمالك الموسم الحالى سيكون صعب جدا لكن فى الوقت ذاته، كرة القدم بها الكثير لكن الافضل للزمالك هو التركيز علي المنافسة ببطولة افريقيا .

ما هى حظوظ الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية ؟

أتوقع فوز الزمالك بدوري الأبطال، وحصول وبيراميدز على كأس الإتحاد الإفريقي .

هل تتوقع عودة النشاط ؟

فينا يخص عودة النشاط الكروي، أتوقع عودة القسم الثاني، وهناك صعوبة كبيرة جدا لعودة القسم الثالث، وأرى أن الأنسب من وجهة نظري- وليس له علاقه بترتيب نادى عاملين غارب - هو صعود الأول والثاني، وهذا الامر سيعطى مساحه كبيره للاعبين، ووالمدربين، وتصبح المجموعه تضم 18 فريق، مما يسهم فى زيادة عدد المباريات، وهيكون الناتج افضل، وسيكون الإمكانيّات هى السبب الرئسيي فى قوة القسم الثانى، وللحقيقة نادى عاملين غارب قادر على الصعود حتى لو أقيم الاسبوعين المتبقين بالقسم الثالث .

ماهى رسالتك الأخيرة ؟

ندعوا المولى عز وجل أن يزيل عنا البلاء والوباء، وان تعود الحياة الطبيعية بمصر والعالم كما كانت سابقا .