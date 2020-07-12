شكرا لقرائتكم خبر عن فاردي يوسع الفارق مع صلاح ويواصل الإنفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابتعد المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد أن سجل هدفاً في شباك بورنموث.

ويلتقي ليستر سيتي مع نظيره بورنموث، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وسجل فاردي الهدف الأول لفريقه في المباراة في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ليوسع الفارق مع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

ورفع فاردي رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 23 خلال هذا الموسم، بفارق 3 أهداف عن المهاجم الجابوني صاحب الـ20 هدفاً، و

ويأتي الثنائي محمد صلاح مهاجم ليفربول وداني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، في المركز الثالث في ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفاً.

جدير بالذكر أنه تتبقى 3 جولات فقط على نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ولا يزال صراع الحذاء الذهبي للبريميرليج على أشده.

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