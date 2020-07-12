شكرا لقرائتكم زوجة أحمد فتحي تنشر صوره لها برفقته: "أخر نزهة قبل الكورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت نورا زوجة أحمد فتحى لاعب الأهلى المنضم إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد صورة تجمعها بزوجها "الجوكر" معلقة: "أخر نزهة قبل الكورونا "، وتعافت زوجة فتحى مؤخرا و بناته من فيروس كوروناالمستجد بعد إصابتهم و خضوعهم لفترة عزل وسط دعوات أسرة الرياضة المصرية بالكامل لهم .



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وكان نادي بيراميدز أعلن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلى ورفضه العرض المقدم من القلعة الحمراء لتمديده بسبب الخلافات المادية بين الطرفين.

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فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢ وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري ١٠ مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري ٣ مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.