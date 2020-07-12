«أنا مش مجنون».. مرتضى منصور يرد على فيديو إهانة الخطيب وكهربا

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، صحة الفيديو المنسوب له والذي تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية.

وشدد مرتضى، في فيديو له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم الأحد، أنه ليس "مجنون" لكي يسب محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وأضاف مرتضى: "عمري ما شتمت الخطيب بهذه الشتيمة، وكهربا هربان من الزمالك منذ سنة".

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وتابع: "أنا لست مجنونًا لكي أقول مثل هذا الكلام، لماذا تم نشر هذا الفيديو الآن؟ الهدف من ذلك إثارة فتنة بعد قضية نادي القرن".

وقال مرتضى: "فعلاً مصر ليس بها رجل لأن فيها أسود، الفيديو الذي نشر مفبرك والفتنة لن تحدث بين الأهلي والزمالك بسبب وعي الجماهير".

يشار إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان قد وجه عدة خطابات اليوم، الأحد، للعديد من الجهات الرسمية ضد مرتضى منصور، سواء للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي بجانب علي عبد العال رئيس مجلس الشعب.

ورد مرتضى منصور بتقديم بلاغ للنائب العام ضد محمود الخطيب و14 شخصية أخرى.