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الامارات | توتنهام يصعق أرسنال في الوقت القاتل

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لندن - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت حظوظ أرسنال في اقتناص أحد المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم ضربة موجعة، عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الممتاز لكرة القدم.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، عند 50 نقطة في المركز التاسع، في حين رفع توتنهام رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن.

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 وبادر النجم الفرنسي أليكسندر لاكازيت بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 16، فيما تعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين لتوتنهام في الدقيقة 19.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل البلجيكي توبي الديرفيريلد هدف الفوز الثمين لتوتنهام في الدقيقة 81، ليحسم الفريق الأبيض الديربي اللندني لصالحه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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