الامارات | توتنهام يصعق أرسنال في الوقت القاتل

شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يصعق أرسنال في الوقت القاتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت حظوظ أرسنال في اقتناص أحد المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم ضربة موجعة، عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، عند 50 نقطة في المركز التاسع، في حين رفع توتنهام رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن.

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وبادر النجم الفرنسي أليكسندر لاكازيت بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 16، فيما تعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين لتوتنهام في الدقيقة 19.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل البلجيكي توبي الديرفيريلد هدف الفوز الثمين لتوتنهام في الدقيقة 81، ليحسم الفريق الأبيض الديربي اللندني لصالحه.

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