الامارات | تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح بعد ختام الجولة 35

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح بعد ختام الجولة 35 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرصة ثمينة أضاعها النجم المصري محمد صلاح في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي للإقتراب أكثر من متصدر هدافي البطولة جيمي فاردي، بعدما فشل في تسجيل أي أهداف في هذه الجولة التي شهدت تعادل ليفربول ضد بيرنلي بهدف لكل فريق حيث سجل هدف الريدز الوحيد أندرو روبيرتسون.

وشهدت الجولة تألق النجم الانجليزي رحيم ستيرلنج الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك فريق برايتون ليرتفع رصيده إلى 17 هدف ويتخطى زميله في الفريق سيرجيو أغويرو ويصبح في المركز الخامس في جدول ترتيب الهدافين.

وفيما يلي نعرض ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 35.

جيمي فاردي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفا

بيير إيمريك أوباميانج 20 هدفا

محمد صلاح 19 هدفا

داني إينجز 18 هدفا

رحيم ستيرلنج 17 هدفا

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سيرجيو أجويرو 16 هدفا

ساديو ماني 16 هدفا

راؤول خيمينيز 15 هدفًا

ماركس راشفورد 15 هدفا

أنتوني مارسيال 15 هدفا

تامي أبراهام 14 هدفا

هاري كين 13 هدفا

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