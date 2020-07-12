الامارات | تأجيل مباراة تورنتو ودي سي يونايتد بالدوري الأميركي بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة تورنتو ودي سي يونايتد بالدوري الأميركي بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم تأجيل مباراة تورنتو ودي سي يونايتد قبل وقت قصير من إقامتها اليوم الأحد في أورلاندو، بسبب "إصابة أحد اللاعبين بصورة غير مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لاختبار غير حاسم للاعب آخر".

كان الفريقان قد أعلنا بالفعل عن تشكيلتهما في المباراة التي تم تأجيلها قبل 20 دقيقة فقط من الموعد المقرر لانطلاقها.

وذكرت الرابطة "بموجب بروتوكولات الصحة والسلامة في الدوري ، يتم اختبار الأندية قبل يوم واحد من كل مباراة".

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وأضافت الرابطة "بسبب موعد وصول الناديين إلى أورلاندو ، دعا بروتوكول الدوري إلى إعادة اختبار الفريقين هذا الصباح وانتظار نتائج تلك الاختبارات قبل بدء اللقاء".

ويعتبر هذا التأجيل بمثابة ضربة أخرى للبطولة التي تقام بأحد الملاعب الواقعة في منتجع (والت ديزني وورلد) بولاية فلوريدا الأمريكية، عقب انسحاب فريقي دالاس وناشيفل في وقت سابق بسبب العديد من الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا.

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