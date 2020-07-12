الزمالك يركز على تدريبات الكرة في مرانه المسائي ببرج العرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه المسائي، اليوم الأحد، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على ملعب فندق إقامته ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي. وشهد المران حضور جميع اللاعبين، وركز كارتيرون في المران على التدريبات بالكرة. كان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي. Advertisements

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي على الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم وذلك للحديث عن برنامج استعدادات الفريق للفترة المقبلة. وطالب كارتيرون لاعبي الزمالك بالتركيز في مرحلة الإعداد لعودة النشاط.. خاصة أنها تعد أهم مرحلة قبل الانخراط في المباريات الودية والرسمية. كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

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