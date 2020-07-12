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مهمة جديدة للروبوتات في زمن كورونا.. تسليم جوائز الفورمولا 2 (فيديو)

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شيرين رفعت 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في حدث فريد من نوعه، قام المسؤولون عن سباقات الفورمولا 2 بالاستعادة بجهاز روبوت لتقديم الجوائز لتسليم الجوائز للمتنافسين.

وبعد نهاية السباق، وقف 4 متسابقين إلى جانب بعضهم، ثم وجهت إحدى المقدمات جهاز الروبوت لتسليم الجوائز، كإجراء احترازي لتجنب .

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