شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة جديدة للروبوتات في زمن كورونا.. تسليم جوائز الفورمولا 2 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في حدث فريد من نوعه، قام المسؤولون عن سباقات الفورمولا 2 بالاستعادة بجهاز روبوت لتقديم الجوائز لتسليم الجوائز للمتنافسين. وبعد نهاية السباق، وقف 4 متسابقين إلى جانب بعضهم، ثم وجهت إحدى المقدمات جهاز الروبوت لتسليم الجوائز، كإجراء احترازي لتجنب فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 81,158

تعافي 23,876

وفيات 3,769

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