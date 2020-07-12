شكرا لقرائتكم خبر عن البريميرليج يختار «تريزيجيه» رجلاً لمباراة أستون فيلا وكريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقع اختيار الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، على لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه، رجلًا لمباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ضمن لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجّل تريزيجيه هدفين قاد بهما الفريق للفوز على غريمه كريستال بالاس.

ونجح أستون فيلا في الحفاظ على آماله بالبقاء في البريميرليج،حيث أصبح رصيد أستون فيلا 30 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز السابع عشر واتفورد.