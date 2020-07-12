شكرا لقرائتكم خبر عن زاها يتعرض لهجمات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض اللاعب ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي لإساءة عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام اللاعب بعرض هذه الرسائل المسيئة التي تلقاها قبل مباراة فريقة أمام فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال فريق كريستال بالاس عبر تويتر: «هذا أمر مشين للغاية ولا يجب أن يحدث. نحن معك يا ويلفريد ومع أي شخص أخر يتعرض لمثل هذه الإساءة الرهيبة».
وكان قد عبر إيان رايت مهاجم آرسنال وكريستال بالاس السابق عن دعمه لـ«زاها» أيضا تجاه هذه الاساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعب.
يأتي ذلك بعد في الوقت التي تحمل فيه قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي عبارة «حياة السود مهمة»، وذلك تنديداً بالعنصرية.
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