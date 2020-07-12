مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد «أبو سنيدة» والخطيب وممدوح عباس وآخرين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي ببلاغ للنائب العام ضد «ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة» و14 شخصا بينهم الخطيب وممدوح عباس وأحمد سليمان والعتال بسبب "نشر تسجيل صوتي مفبرك". وتضمن البلاغ ارتكاب من سماه رئيس نادي الزمالك بـ«ضابط المخابرات» بمساعدة آخرين لأفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك. كما تضمن البلاغ سابقة للمدعو بإشعال أزمة سابقة بين الزمالك والوزير السعودي المستشار تركي آل الشيخ. وطالب رئيس الزمالك النائب العام اتخاذ اللازم قانونا تجاه المذكورين بعد بث فيديوهات مركبة ونشر اخبار كاذبة لبث الفتنة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 81,158

تعافي 23,876

وفيات 3,769

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