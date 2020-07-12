شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو الأكثر تهديفاً في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتفوق بعدد الأهداف المسجلة خلال عام 2020 الجاري، على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وقال «يوفنتوس» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن الدون رونالدو وصل إلى هدفه رقم 18 في عام 2020 الجاري، متفوقا بفارق ثلاثة أهداف على أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حتى الآن.

وأحرز رونالدو هدفين لفريق «السيدة العجوز» لينقذه من الهزيمة أمام ضيفه أتالانتا (2-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بدورها، ذكرت شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، أن النجم البرتغالي يحتاج إلى ثلاثة أهداف لدخول تاريخ يوفنتوس، ومعادلة لاعبه السبق رقم فيليتشي بوريل، الذي سجل 31 هدفا بالدوري في موسم واحد مع البيانكونيري عام 1934.

وأضافت أنه يتبقى للدون 6 أهداف للحاق بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، الذي أحرز 34 هدفا هذا الموسم، ويتصدر السباق على جائزة «الحذاء الذهبي».

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