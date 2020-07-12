شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن زين الدين زيدان، قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني، والمقرر لها غدًا على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في الجولة 36.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة راموس بعد غيابه عن مباراة ديبورتيفو ألافيس الماضية للإيقاف، كما عاد داني كارباخال الذي غاب عن نفسه المباراة لتراكم البطاقات أيضا.

فيما تواصل ابتعاد جيمس روديجيز، وغاب ماريانو دياز، ولم يظهر ناتشو فيرنانديز ومارسيلو المصابان.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة مؤقتا عن برشلونة الثاني صاحب المباراة الزائدة.