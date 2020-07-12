شكرا لقرائتكم هويدي: المقاصة عاش تجرية ناجحة مع إيهاب جلال 3 سنوات وباع لاعبين بـ 200 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، إن فريقه مصر المقاصة عاش تجرية ناجحة مع إيهاب جلال لمدة 3 سنوات وتم بيع لاعبين بحوالي 200 مليون جنية .

وتمنى مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، في برنامج أخبارنا على قناة الزمالك، استعادة التجربة الناجحة مع إيهاب جلال مرة أخري لاكتشاف موهوب جدية وتطويرها ثم تسويقها وبيعها.

وأكد هويدي في تصريحاته قائلا نقف على مسافة واحدة من الأهلي والزمالك في الصفقات ورغبة اللاعب تحسم الموقف حال تساوي العروض المقدمة ، مؤكدا أن حسابات الإدارات غير حسابات الجماهير في بيع وشراء الصفقات، خاصة أن أغلب اللاعبين يركزون على الأمور المادية أولا قبل أي شيء.

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وواصل حديثه قائلا لا ننحاز لنادى على اخر وقدمنا العديد من اللاعبين للقطبين، وأميل إلى الاحتراف المفتوح من غير الاشتراطات والاستثمار طاغي على مصر المقاصة، مضيفا كنا نؤيد فكرة عدم استكمال الدوري العام لكن بعد قرار الدولة سننفذه .

وتابع مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، خطفنا أيمن حنفي من البدرشين في عام 2009 مقابل 100 ألف جنية وتلقى عرض من ألمانيا ولكن ظروف التجنيد وقتها منعته من خوض تجربة الاحتراف الأوروبية وهو لاعب كبير واكتشاف مميز.