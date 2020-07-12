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مرتضى منصور يتقدم بلاغ للنائب العام ضد ضابط قطري نشر تسجيل صوتي مفبرك

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جدة - عمرو شويل نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك قيام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة و آخرين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد نشر تسجيل صوتي مفبرك، وتضمن البلاغ ارتكاب ضابط المخابرات بمساعدة آخرين لأفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك، كما تضمن البلاغ سابقة للمدعو بإشعال أزمة سابقة بين الزمالك والوزير السعودي المستشار تركي آل الشيخ، وطالب رئيس الزمالك النائب العام اتخاذ اللازم قانونا تجاه المذكورين بعد بث فيديوهات مركبة ونشر اخبار كاذبة لبث الفتنة.

 

 

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من ناحية اخري يخضع فريق الكرة الأول بالنادي غدا الإثنين للمسحة الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجهاز الطبي والإداري خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد   إجراء مسحتين في القاهرة قبل بداية المعسكر السكندري، حيث قام أحمد زاهر المدير الإداري للفريق بتجهيز مكان خاص للاعبين لإجراء المسحة والتأكيد علي تجهيز مسحات كافية لكل المتواجدين في المعسكر.

 

بينما شارك محمد عواد حارس مرمى الزمالك في مران حراس المرمي الجماعي اليوم بشكل طبيعي تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، بعدما أنهى الحارس البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك عقب تعافيه تماما من اصابته بفيروس وانضمامه لمعسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب.

 

وخاض الزمالك مرانه المسائي اليوم الأحد بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على ملعب فندق إقامته ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي، وذلك بحضور جميع  اللاعبين واشتمل المران علي التدريبات بالكرة.

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