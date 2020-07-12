شكرا لقرائتكم وليد هويدي: اتجاه لبيع 70 % من شركة المقاصة بسبب أزمات مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وليد هويدي , مدير الكرة بنادي مصر المقاصة ، إن فريقه المقاصة لم يتلقي أى عروض رسمية من النادى الاهلى لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الحالي والزمالك السابق مرجحا في الوقت ذاته علمه وجود مفاوضات بين اللاعب وإدارة الأحمر عن طريق وكلائه أو غيره بطريقة شفهية.
وأضاف مدير الكرة بنادي مصر المقاصة ، فى برنامج أخبارنا على قناة الزمالك، ،أن هناك أزمة مالية في الفريق ومرتبات اللاعبين تهدد استقرار فريق مصر المقاصة ، مما قد يدفع بعض المستثمرين في التقدم بعرض لشراء النادي، مضيفا توجد أزمات مالية في المقاصة منذ عدة شهور وهناك اتجاه لبيع 70 % من شركة المقاصة .
ويري هويدي ان كثرة بيع اللاعبين وسوء الحظ وراء عدم تواجد المقاصة في المربع الذهبي هذا الموسم متهما التحكيم بالتسبب في ضياع أكثر من 13 نقطة في 5 مباريات في فترة تولى أحمد حسام ميدو، وهو من أحسن المدربين ولو بيدرب في أوروبا هينجح ، مؤكدا أن محمود عاشور احتسب لنا هدف في الجيش بعدما ألغاه بسبب اعتراضي على انه تسلل .
واستكمل هويدي حديثه قائلا إن نادى المقاصة في الأساس اسمه هويدي و تأسس سنة 1998 باسم هويدي ومازال مقره الرسمي قرية هويدي في مركز ابشواي بالفيوم مضيفا أن المقاصة سيواجه بيراميدز وطلائع الجيش بالإضافة إلى وديتين أو 3 مباريات ودية في معسكر الإسماعيلية.
وأكد هويدي أن حسين الشحات أفضل صفقة في تاريخ المقاصة أدخل للنادى 70 مليون كما أن أحمد الشيخ وميدو جابر الأفضل فنيا ، ويري أن إيهاب جلال افضل مدرب في المقاصة وعماد النحاس من افضل المدربين الحاليين في مصر
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