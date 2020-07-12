شكرا لقرائتكم غدًا.. المسحة الثالثة للاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع فريق الكرة الأول بالنادي غدا الإثنين للمسحة الثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجهاز الطبي والإداري خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد إجراء مسحتين في القاهرة قبل بداية المعسكر السكندري، حيث قام أحمد زاهر المدير الإداري للفريق بتجهيز مكان خاص للاعبين لإجراء المسحة والتأكيد علي تجهيز مسحات كافية لكل المتواجدين في المعسكر.

من ناحية اخري شارك محمد عواد حارس مرمى الزمالك في مران حراس المرمي الجماعي اليوم بشكل طبيعي تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، بعدما أنهى الحارس البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك عقب تعافيه تماما من اصابته بفيروس كورونا وانضمامه لمعسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب، الذي بدأه الخميس الماضي في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وخاض الزمالك مرانه المسائي اليوم الأحد بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على ملعب فندق إقامته ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضي، وذلك بحضور جميع اللاعبين واشتمل المران علي التدريبات بالكرة.

في سياق مختلف يدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض ودية ثانية فى معسكر برج العرب عقب لقاء سموحة، المحدد له الأحد المقبل، وذلك على هامش معسكر الفريق حاليا فى برج العرب، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.