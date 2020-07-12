شكرا لقرائتكم ظهير نجوم المستقبل يبتعد عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويملك نجوم المستقبل حق تسويق كريم فؤاد بمجرد انتهاء اعارته لأنبي نهاية الموسم الجاري، وحصل إنبى على جهود كريم فؤاد على سبيل الإعارة من نادى النجوم ليحصل على ثقة حلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى طلب من مجلس إدارة النادى البترولى، الحصول على خدماته بشكل نهائى من نادى نجوم المستقبل فى نهاية الموسم الجارى.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).