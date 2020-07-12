شكرا لقرائتكم لاعبو دجلة يجرون المسحة الرابعة استعدادا للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع اليوم الأحد، جميع لاعبى وادى دجلة باستثناء الثلاثة المعزولين، والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية الرابعة، للكشف عن فيرس كورونا، كما أجرى اللاعبون الثلاثة المخالطين المسحة للتأكد من إصابتهم أو عدم اصابتهم بالفيرس، وذلك فى إطار خطة التجهيز للعودة للدورى بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

وكانت المسحة الطبية الثالثة كشفت عن ظهور 6 حالات من بين الفريق الدجلاوى بواقع 4 لاعبين وإدارى وعامل غرف ملابس، إلا إنهم خضعوا لمسحة طبية جديدة ليثبت إن المصابين اثنان فقط، خلاف الحالة الأولى التى تم اكتشافها بعد المسحة الثانية.

وتقرر تأجيل معسكر الإعداد المغلق الذى كان من المنتظر أن يُقيمه فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، فى منتجع العين السخنة، حيث كان من المنتظر أن ينطلق المعسكر بداية من منتصف الشهر الجارى، إلا أن عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة حتى الأن أدى لتأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة.

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ويمتلك فريق وادى دجلة، عدد من اللاعبين المميزين حيث يعدون بمثابة "كنز" خاصة وأن هؤلاء مازالوا صغارًا فى السن، ويمتلكون من الموهبة والمهارة ما يؤهلهم للعب فى الأندية الكبرى، سواء بالدورى المصرى، أو الاحتراف الخارجى، ومن المتوقع أن يصبحوا وسيلة النادى الدجلاوى فى الفترة المقبلة لحل الأزمة المالية التى يعانى منها، والتى سبق وأشار إليها المهندس ماجد سامى مالك أندية دجلة، وأكد أن عودة الدورى الذى توقف من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيرس كورونا سيكون أمر غاية فى الصعوبة بسبب الأزمات المالية التى تواجهها الأندية فى الوقت الحالى.

ويضم وادى دجلة وسط صفوفه، عدد من اللاعبين المميزين، فى مقدمتهم محمد عبد العاطى لاعب الوسط الذى دخل على ردار مسئولو نادى الزمالك، ومازال فى الحسابات ومن المتوقع التفاوض على ضمه فى أى وقت، رغم حصول الأبيض على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز.

كما يمتلك وادى دجلة محمد هلال لاعب الوسط المهاجم، والذى يمتلك باع كبير من المهارة وظهر بمستوى متألق وسط صفوف الغزلان فى المواسم الماضية، الأمر الذى أدى لإرتباط اسمه فى بعض الأحيان بالنادى الأهلي وإمكانية ضمه ليصبح لاعب المستقبل.

ويتواجد وسط صفوف وادى دجلة محمود مرعى مدافع الفريق والمنتخب الأولمبى، الذى أثبت جدارته فى هذا المركز، ولفت أنظار جميع متابعى الدورى المصرى، ليصبح الثلاثى أمل وادى دجلة فى انعاش خزائنه إذا أراد عن طريق تسويقهم بمبالغ ضخمة.